Her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından resmi tatiller araştırılmaktadır. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil? İşte detaylar...

Zafer Bayramı, Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü yarım gün mü tatil sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından resmi tatil ve bayramlar araştırılmaktadır. Hangi özel günler resmi tatil merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil? Detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı ulusal bir bayram olması sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Devlet ve özel kurum çalışanları bir gün izinli olarak sayılacaktır.

30 AĞUSTOS ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.Çal köyünde gerçekleşen ilk törende Atatürk, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.