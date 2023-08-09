Her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi merak ediliyor. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her sene 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi ve 30 Ağustos resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2023 Çarşamba gününe denk gelmiyor. 30 Ağustos resmi tatil günüdür.