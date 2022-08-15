30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi için sorgulamalar başladı. Çalışanlar tatil günlerini değerlendirmek 29 Ağustos'un yarım gün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlanıyor. Bu önemli gün öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi ve 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü merak edildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ!

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Ne geçmişte bu toprakları işgal etmeye izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bize bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'ran rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer olduğunu karasularımıza karşı atılmaya çalışılan adımlarla bir kez daha anlıyoruz. Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı savunan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.