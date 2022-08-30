30 Ağustos tarihini gelmesi ve resmi tatil olması sebebiyle vatandaşların sık sık arattığı ve merak ettiği konular arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanır? Ve 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi nedir? Soruları da yer alıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanır? 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi nedir?

Resmi tatil sebebiyle birçok banka, kargo, kuyumcu, noter gibi birçok yerin hizmet verip vermediği en merak edilenler arasında. Bunların yanı sıra en merak edilen bir diğer soru ise 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanır? Ve 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi nedir? Sorularıdır. Peki her yıl kutlamakta olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanır? 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi nedir?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam resmi tatil olarak belirlenmiştir.