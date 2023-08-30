Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları bu nedenle araştırılıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları görselleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı için WhatsApp, Facebook, Instagram mesajları!

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI GÖRSELLERİ

*Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

*Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!

* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

* Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

*30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

*Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

"30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin vatan sevgisiyle yazdığı destanın yıldönümüdür. Minnetle anıyor, bayramımızı coşkuyla kutluyoruz."

"30 Ağustos'ta kalbimizdeki şükran ve minnet duygularıyla, Türk milletinin tarih sahnesinde bıraktığı derin izleri bir kez daha hatırlıyoruz. Zafer Bayramı kutlu olsun!"

"30 Ağustos, Türk milletinin özgürlüğe olan inancını, cesaretini ve mücadele ruhunu simgeler. Bu bayramda kahramanlarımızı minnetle anıyoruz."

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin gösterdiği kahramanlığı bir kez daha hatırlıyor, şehitlerimize minnet duyuyoruz."

"30 Ağustos, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bu büyük zaferin yıl dönümünde bayramımızı coşkuyla kutluyoruz."

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği azim ve kararlılığı yüceltmektir. Bu gurur dolu günü kutluyoruz."

"30 Ağustos'ta, Türk milletinin tarih sahnesinde yazdığı kahramanlık destanını anıyor, büyük zaferin kutlu olmasını diliyoruz. Gururla ve minnetle yaşatıyoruz!"

EN ANLAMLI VE KISA 30 AĞUSTOS SÖZLERİ!

Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…

30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.