30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yılına girmemiz nedeniyle vatandaşlar Zafer Bayramı'nı kutlamak için güzel kutlama mesajları arıyor. Her yıl coşkuyla ve gururla kutladığımız Zafer Bayramı herkesi heyecanlandırıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022 Zafer Bayramı kutlama mesajları

Hepimizin heyecanla gün saydığı o gün geldi. Ulusal bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk'ün başkumandanlığı ile ordunun Büyük Taaruz'u kazandığı önemli gündür. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 99. yıl dönümü. Bu yıl ise Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanmak için bekleniyor. Sevdiklerinize, çevrenizdekilere bu özel günü kutlama içerikli mesajlar atmak isteriz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022 Zafer Bayramı kutlama mesajları…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI 2022

• Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal'in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. (Mahatma Ghandi)

•Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

• Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

• Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

• 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün Zafer Bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun

• Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

• Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

• Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

• İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

• Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

• Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…

• 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.