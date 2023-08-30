30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar çalışıyor mu? Sorusu da konuya ilişkin merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar çalışıyor mu? Sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi ile birlikte işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo şirketleri 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. 30 Ağustos'ta kargolar dağıtım yapmayacak. PTT ve kargolar 31 Ağustos 2023 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecekler. 30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.