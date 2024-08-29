30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören nedeniyle birçok yol trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos yollar kapalı mı?

30 AĞUSTOS YOLLAR KAPALI MI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.