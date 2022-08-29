1926 yılından beri her coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız gündür. Resmi tatil olarak sayılması nedeniyle çoğu iş yerinde işlere ara veriliyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos Salı günü hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. En çok sorulardan biri ise 30 Ağustos yarın bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Bu nedenle vatandaşlar işlerini yapabilmek için 30 Ağustos sonrasına plan yapmalı. Peki, 30 Ağustos yarın bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS YARIN BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIYOR MU?

30 Ağustos Salı günü yapılacak olan eft işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ağustos Çarşamba günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.

29 AĞUSTOS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi olan 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? Sorularının yanıtı hayır 29 Ağustos tatil değil. İş yerleri normal saatlerinde çalışmaya devam edecek bu nedenle bankalar 29 Ağustos günü açık olacak.