30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı köprüler ücretsiz mi?

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır. 30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019'da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA SON DURUM

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.