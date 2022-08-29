30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. 30 Ağustos Salı günü İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta vapurlar ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, metro, vapur ücretsiz mi?

30 Ağustos'ta yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta vapurlar ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, metro, vapur ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS OTOBÜS, METROBÜS, METRO, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İETT SEFERLERİ DÜZENLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos'ta ve tören günü olan 30 Ağustos'ta sabah saatinden 14.00'e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi'ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi'nden hizmet verecek.

Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB'nin Yenikapı'da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek. Yenikapı'dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30'da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı'ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00'da sefer yapılacak.