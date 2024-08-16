30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta metro, Marmaray, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleriyle ilgili uygulamalar, belediyelerin ve ilgili kurumların kararlarına göre belirleniyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.