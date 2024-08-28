30 Ağustos'ta noterler açık mı? 30 Ağustos noterler çalışıyor mu?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. Peki, 30 Ağustos noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta noterler açık mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ NEDİR?

Günlük çalışma saatleri belirli olan noterlerin çalışma saatleri haftaiçi her gün saat 09:00'da başlıyor. Öğle arası genelde 12:30 ve 12:30 arasında gerçekleşiyor. Kapanış saati ise 17:00.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI?

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl cuma gününe denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle cuma günü noterler kapalı olacaklar. Bu nedenle perşembe günü mesai bitimine kadar noterlerde işlemlerini halletmeyen kişiler bir sonraki işlem günü olan pazartesi gününü beklemeleri gerekli.