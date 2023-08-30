30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevdiklerine, arkadaşlarına, dostlarına, ailesine Zafer Bayramı mesajı göndermek isteyenler Google'da "30 Ağustos sözleri ve mesajları 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel sözler ve mesajlar! Resimli 30 Ağustos sözleri" araştırması yapıyor. En güzel 30 Ağustos sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

30 Ağustos Zafer Bayramı sözlerini vatandaşlarımız araştırmaya başladılar. 30 Ağustos, Milli Mücadele'nin zafere döndüğü günün yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, zafer dolu 30 Ağustos Bayramı mesajları nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk sözleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! 30 Ağustos sözleri ve mesajları 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel sözler ve mesajlar!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ!

- Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

- Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

- Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

- Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

- Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

- Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

- Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

- Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

- Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

- Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

- Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

- 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

- Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile; insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz…

- Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

- Ya istiklal, ya ölüm.

- Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

- Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

- Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

- Ülkemizin tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

- Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

- "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)



- Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

- Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

- Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

- Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

- Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

- "Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)

- "Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı…

- Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ziyaretinde Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu Büyük Zafer'in ardında milletimizin istiklal hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret fedakarlığı vardır.

- Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde en Büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz.

- Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

- Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.