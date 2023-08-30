30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi nedeniyle 30 Ağustos sağlık ocağı açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak?

30 Ağustos sağlık ocağı açık mı? Sorusu, özellikle sağlık problemi yaşamakta olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu durumda 30 ağustos resmi tatilde sağlık ocaklarının akıbeti hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak?

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları kapalı olacak ve hizmet veremeyecek. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurarak sağlık hizmetinden yararlanabilir.

2023 SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Daha sonrasında bir saatlik bir öğle molasının ardından saat 13:30'dan itibaren tekrar açılıyor ve kapanış saati olan 17:00'a kadar açık kalıyor. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Sağlık ocağı ismiyle bilinmekte olan aile hekimliği çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.