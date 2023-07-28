30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı merak konusu. 30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl kutlanan resmi bir bayram. 2023 yılında 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı, özellikle çalışan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü?

30 Ağustos resmi tatil günü mü merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda araştırılan konular arasında ise 30 Ağustos resmi tatil mi? sorusu yer alıyor. 30 Ağustos günü resmi tatil mi? sorusunu özellikler çalışan vatandaşlar merak ediyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

30 AĞUSTOS 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2023 bugün yani Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bugün resmi tatil günüdür.