30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 2023 resmi tatilleri listesi!

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar…

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle sebebiyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, tatil günleri belli oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2023 resmi tatilleri listesi! İşte detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

2023 RESMİ TATİLLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

20 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

21 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

22 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

23 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

29 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

30 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

1 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi