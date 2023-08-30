Her sene kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. Postanelerde işlem yaptıracak vatandaşlar 30 Ağustos postaneler açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 30 Ağustos postaneler açık mı? Bugün postaneler işlem yapıyor mu, kapalı mı olacak? Postaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos postaneler açık mı? Sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi ile birlikte işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos postaneler açık mı? Bugün postaneler işlem yapıyor mu, kapalı mı olacak? Postaneler bugün çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS POSTANELER AÇIK MI?

Ptt resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bugün PTT kapalı olacaktır. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos tarihinde işlemlerini devam ettirebilir.

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ-PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sadece Cumartesi günleri sabahtan öğleye kadar hizmet veriyor.