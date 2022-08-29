Kimlik çıkartma ve yenileme başta olmak üzere, ehliyet ile pasaport işlemlerinin de gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Peki, 30 Ağustos nüfus müdürlüğü açık mı? Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmış, düşmanlar yurdumuzu terk etmek zorunda kalmıştır. Bu önemli gün, yurtta 1926 yılından beri Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos nüfus müdürlüğü açık mı? Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri işlem kabul etmiyor.

KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar sürüyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.