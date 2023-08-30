Her sene kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. Noterde işlem yaptıracak vatandaşlar 30 Ağustos noter açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 30 Ağustos noter açık mı? Bugün noterler işlem yapıyor mu, kapalı mı olacak? Noterler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos noter açık mı? Sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi ile birlikte işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos noter açık mı? Bugün noterler işlem yapıyor mu, kapalı mı olacak? Noterler bugün çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması sebebiyle noterler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Perşembe günü normal mesai saatlerine devam edecektir. Ayrıca nöbetçi noterler ile noter işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ NEDİR?

Günlük çalışma saatleri belirli olan noterlerin çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09:00'da başlıyor. Öğle arası genelde 12:30 ve 12:30 arasında gerçekleşiyor. Kapanış saati ise 17:00.