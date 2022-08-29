30 Ağustos noter açık mı? 30 Ağustos'ta noter çalışıyor mu?

Her sene kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor ve resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos yarın noter açık mı? 30 Ağustos'ta noter çalışıyor mu?

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmakta bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Notr işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri ise 30 Ağustos noter açık mı? Peki, 30 Ağustos noter açık mı?

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması sebebiyle noterler 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerine devam edecektir.

29 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

29 Ağustos'un resmi tatil kapsamına girmemesi nedeniyle 29 Ağustos Salı günü açık olacaktır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ NEDİR?

Günlük çalışma saatleri belirli olan noterlerin çalışma saatleri haftaiçi her gün saat 09:00'da başlıyor. Öğle arası genelde 12:30 ve 12:30 arasında gerçekleşiyor. Kapanış saati ise 17:00.