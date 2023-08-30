30 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 30 Ağustos dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 30 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu Mavi Takım kazandı.

Tahsin ve Gamze eleme adayı oldu.

Masterchef 8. hafta kadrolar:

Mavi Takım: Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,

Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda

30 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununda 30 Ağustos'a özel tarifler yapılıyor. Henüz oyun sona ermedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.