30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri?

Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte devlet kurumları çalışmayı bırakırken, özel sektörde çalışma saatlerinde esneklik sağlayabiliyor. 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri?

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatillerde ve bayramlarda marketlerin çalışma düzeni, genellikle normal günlerden farklı olabilir. Ancak 30 Ağustos gibi büyük resmî tatillerde, kamu kurumları ve bazı özel sektör kuruluşları tatil yaparken, marketler hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM: Sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam saat 21.00'de kapanacak. BİM marketlerinde öğle tatili bulunmamaktadır, bu nedenle gün boyu kesintisiz hizmet sunulacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101: Sabah 09.30'da açılacak olan A101, akşam saat 21.30'a kadar açık kalacak. Ülke genelindeki tüm şubeler, bu saat dilimlerinde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK: ŞOK marketleri, sabah saat 09.00'da kapılarını açacak ve akşam 21.00'de kapanacak. ŞOK marketleri de öğle tatili yapmadan müşterilerine hizmet sunacak.