Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos'ta kuyumcular çalışıyor mu?

Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Vatandaşların bir diğer merak konusu ise 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos'ta kuyumcular açık mı? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kendi isteğine bağlı olarak kapalı olan kuyumcular olabilir ama mağazalar açık olduğu için kuyumcular da 30 Ağustos Salı günü açık olacak.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.

30 AĞUSTOS YARIN BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır. 31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

29 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

29 Ağustos'un resmi tatil kapsamına girmemesi nedeniyle 29 Ağustos Salı günü açık olacaktır.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi