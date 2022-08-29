30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos'ta kuyumcular çalışıyor mu?
Gündem Haberleri
Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos'ta kuyumcular çalışıyor mu?
Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Vatandaşların bir diğer merak konusu ise 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos'ta kuyumcular açık mı? İşte detaylar…
Kendi isteğine bağlı olarak kapalı olan kuyumcular olabilir ama mağazalar açık olduğu için kuyumcular da 30 Ağustos Salı günü açık olacak.
30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.
He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
29 Ağustos'un resmi tatil kapsamına girmemesi nedeniyle 29 Ağustos Salı günü açık olacaktır.
Yılbaşı: 1 OcakCumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi