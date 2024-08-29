30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi bir tatildir ve her yıl kutlanıyor. Ancak, bu tatilde kuyumcular genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? Konusu merak ediliyor. 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? Detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS'TA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcuların açık ya da kapalı olma durumları değişebiliyor. Döviz büroları ise borsa ile alakalı olduğu için resmi tatillerde kapalıdır.

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatildir. Bu nedenle, kamu kuruluşları resmi tatillerde kapalıdır.