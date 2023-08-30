30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Kızılay kapalı mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, 30 Ağustos Kızılay kapalı mı? Ankara'da bugün Kızılay açık mı, neden kapalı?

30 Ağustos Kızılay kapalı mı? Sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında merak ediliyor ve internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında bazı güzergahlarda "Resmigeçit Töreni" düzenlenecek. Peki, 30 Ağustos Kızılay kapalı mı? Ankara'da bugün Kızılay açık mı, neden kapalı?

30 AĞUSTOS KIZILAY KAPALI MI?

Söz konusu programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

- Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

Buna göre yukarıda yer almakta olan Kızılay Milli İrade Meydanı konumları kapalı olacak.