Her sene kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü kapalı oluyor. Kaymakamlık'ta işlem yaptıracak olan vatandaşlar 30 Ağustos kaymakamlık açık mı? Sorusunu araştırmakta. Peki, 30 Ağustos kaymakamlık açık mı? Bugün kaymakamlık'ta işlem yapılıyor mu?

30 Ağustos kaymakamlık açık mı? Sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi ile birlikte işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos kaymakamlık açık mı? Bugün kaymakamlık'ta işlem yapılıyor mu?

30 AĞUSTOS KAYMAKAMLIK AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Kaymakamlıklar da bu kurumlar arasında yer alması nedeniyle 30 Ağustos tarihinde kapalı olan kurumlar arasında bulunmakta. Bu kapsamda; Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlık, noter gibi yerler de kapalı olmaktadır.

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması sebebiyle noterler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Perşembe günü normal mesai saatlerine devam edecektir. Ayrıca nöbetçi noterler ile noter işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.