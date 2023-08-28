Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. Peki, 30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. Arama motorlarında ise 30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? soruları aratıldı.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo şirketleri 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak.

29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öncesi olan 29 Ağustos günü kargolar normal mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması sebebiyle noterler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Perşembe günü normal mesai saatlerine devam edecektir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ NEDİR?

Günlük çalışma saatleri belirli olan noterlerin çalışma saatleri haftaiçi her gün saat 09:00'da başlıyor. Öğle arası genelde 12:30 ve 12:30 arasında gerçekleşiyor. Kapanış saati ise 17:00.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene hafta içi Çarşamba gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Çarşamba günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır. 31 Ağustos Perşembe günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIYOR MU?

30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan eft işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Perşembe günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

30 AĞUSTOS 1922'DE NE OLDU?

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıl dönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar - Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmıştır.