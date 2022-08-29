30 Ağustos kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Peki, 30 Ağustos yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Kargolar haftaiçi belirli saatler ve cumartesi günü öğlene kadar olmak üzere bir mesai saati vardır. Kargo bekleyen ve göndermek isteyen vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri ise 30 Ağustos kargolar açık mı? Peki, 30 Ağustos kargolar açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.

29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öncesi olan 29 Ağustos günü kargolar normal mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.