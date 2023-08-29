Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. Peki, 30 Ağustos İzmir ulaşım ücretsiz mi? İzmir'de otobüs, İZBAN, EGO ücretsiz mi?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. Arama motorlarında ise 30 Ağustos İzmir ulaşım ücretsiz mi? İzmir'de otobüs, İzban, EGO ücretsiz mi? soruları aratıldı.

30 AĞUSTOS İZMİR ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzban 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN VE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."