30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi 2022? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır. Resmi tatil olan Zafer Bayramında çoğu çalışan izinlidir bu nedenle izin gününde dışarıya çıkacak ve 30 Ağustos kutlamalarına gidecek vatandaşlar ise 30 Ağustos günü İETT ücretsiz mi? diye merak ediyor. 30 Ağustos otobüsler bedava mı?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılmasıyla beraber çoğu kurum ve iş yerleri tatil bu nedenle de vatandaşlar İett'nin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ülkemizde resmi ve dini tatillerde İETT ücretsiz olarak hizmet vermekte bu nedenle bu sene Salı gününe denk gelene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Her resmi tatilde ücretsiz hizmet verildiği için bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ücretsiz olması bekleniyor. Peki, 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu sene de kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde İETT ücretsiz olarak hizmet verecektir. İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. www.iett.istanbul adresinden İETT sefer saatlerine ulaşabilirsiniz.