30 Ağustos'un resmi tatil sayılmasıyla beraber çoğu kurum ve iş yerleri resmi tatil yapıyor. Bu durumda vatandaşlar tarafından 30 Ağustos HGS ücretsiz mi? Sorusuna ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, 30 Ağustos HGS ücretsiz mi? Bugün, 30 tarihinde HGS ve köprüden geçişler ücretsiz mi?

30 Ağustos HGS ücretsiz mi? Sorusu 30 ağustos tarihinin gelmesi ile birlikte gündemde yer almakta olan sorular arasında bulundu. Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır. Resmi tatil olan Zafer Bayramında çoğu çalışan izinlidir bu nedenle izin gününde dışarıya çıkacak. Peki, 30 Ağustos HGS ücretsiz mi? Bugün, 30 tarihinde HGS ve köprüden geçişler ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS HGS ÜCRETSİZ Mİ?

Yap-İşlet-Devret projesi dışında devlet tarafından işletilen ve yarın ücretsiz olması beklenen köprü ve otoyollar şu şekilde;

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

30 AĞUSTOS EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün 30 Ağustos nedeniyle birçok farklı şehirde ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Zafer Bayramı'nın 101. Yılı Olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba Günü EGO Genel Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 101. yılında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Buna göre 30 Ağustos EGO ücretsizdir.