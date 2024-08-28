30 Ağustos hastane açık mı, 30 Ağustos hastane özel hastaneler alışıyor mu?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken poliklinikler açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Cuma poliklinikler açık mı, sorusunun yanıtı. 30 Ağustos hastane açık mı, 30 Ağustos hastane özel hastaneler alışıyor mu?

30 AĞUSTOS HASTANE AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Yalnızca aciller hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatiller, hastaneleri ve sağlık ocaklarını da içermektedir. Yarın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. Ancak 30 Ağustos tarihinde hastanelerin acil bölümleri, vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla açık olacaktır.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olacak.