Her yıl sevinçle ve coşkuyla kutlamakta olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramının gelmesi nedeniyle 30 Ağustos ego ücretsiz mi? Sorusu merak ediliyor. Ankara'da kullanılmakta olan EGO bugün paralı mı? Merak etmekte olanlar araştırmasını sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos ego ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü EGO bedava mı, paralı mı?

30 Ağustos ego ücretsiz mi? Sorusu, özellikle Ankara'da yaşamakta olan ve bugün EGO kullanacak olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. 30 Ağustos tarihinin gelmesi ile birlikte bu sorular sıkça sorulmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olarak sayıldığı için ulaşımın akıbeti araştırılmakta. Peki, 30 Ağustos ego ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü EGO bedava mı, paralı mı?

30 AĞUSTOS EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün 30 Ağustos nedeniyle birçok farklı şehirde ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Zafer Bayramı'nın 101. Yılı Olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba Günü EGO Genel Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 101. yılında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Buna göre 30 Ağustos EGO ücretsizdir.