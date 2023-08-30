30 Ağustos'un resmi tatil sayılmasıyla beraber çoğu kurum ve iş yerleri tatil bu nedenle de vatandaşlar buna bağlı konuları araştırıyor. Peki, 30 Ağustos EGO bedava mı? İşte merak edilen konunun detayları…

Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır. Resmi tatil olan Zafer Bayramında çoğu çalışan izinlidir bu nedenle izin gününde dışarıya çıkacak ve 30 Ağustos kutlamalarına gidecek vatandaşlar ise 30 Ağustos noterler açık mı sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, 30 Ağustos EGO bedava mı?

30 AĞUSTOS ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 1922'de Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımızdır.

30 Ağustos zaferi için ilk kutlama, Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924 yılında Dumlupınar'a bağlı Çal köyü yakınlarında yapıldı. "Başkumandan Zaferi" adıyla düzenlenen törenlere Mustafa Kemal Atatürk de katıldı ve eşi Latife Hanım ile birlikte "Meçhul Şehit" anıtının temelini attı. 30 Ağustos kutlamalarının milli bayram olarak ilan edilmesi ise 1926 yılında gerçekleşti ve bayram Türk ordusuna ithaf edildi. Başlangıçta daha sade törenlerle kutlanırken 1960'lı yıllardan itibaren daha kapsamlı ve geniş katılımlı törenler düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. 1881 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi ile ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş olan imparatorluk, Mondros Mütarekesi ile siyasi bağımsızlığını da yitirmiş oldu. Mütarekenin 7. maddesi, itilaf devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal etmelerine izin veriyordu ve Anadolu topraklarının fiilen işgali kısa süre içinde başladı. Son olarak 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin İzmir bölgesine yaptıkları çıkarma, üç yıl sürecek olan Milli Mücadelenin fitilini ateşledi.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ileZafer Bayramı'mızın 101. yılı olan30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Uygulamada 389 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.

Bu vesileyle, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyor; başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, bu ülke için canını feda eden şehit ve gazilerimizi; sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.