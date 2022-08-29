30 Ağustos Döviz büroları açık mı? 30 Ağustos'ta döviz büroları çalışıyor mu?
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Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Vatandaş ise hangi kurumların kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos döviz büroları açık mı? 30 Ağustos'ta döviz büroları çalışıyor mu?
Vatandaş hangi iş yerlerinin açık olduğunu merak ediyor bu nedenle araştırıyor. Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos döviz büroları açık mı? 30 Ağustos'ta döviz büroları çalışıyor mu?
Döviz bürolar borsa ile birlikte çalıştığı ve borsaların 30 Ağustos'ta kapalı olması nedeniyle 30 Ağustos Salı günü döviz borsaları da kapalı olacak. İşlem yapmak isteyenler 31 Ağustos'ta yapabilecek. Döviz bürolarının normal mesai saatleri ise sabah saat 09:0 ile 22:00 arasıdır.
Kendi isteğine bağlı olarak kapalı olan kuyumcular olabilir ama mağazalar açık olduğu için kuyumcular da 30 Ağustos Salı günü açık olacak.
30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.
He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
29 Ağustos'un resmi tatil kapsamına girmemesi nedeniyle 29 Ağustos Salı günü açık olacaktır.
Yılbaşı: 1 OcakCumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi