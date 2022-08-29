Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri 30 Ağustos günü çalışmıyor ve kapalı oluyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos günü açık olan kurumlar ve çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil uygulamasından çoğu iş yeri faydalanıyor. Vatandaş ise hangi kurumların kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos döviz büroları açık mı? 30 Ağustos'ta döviz büroları çalışıyor mu?

Vatandaş hangi iş yerlerinin açık olduğunu merak ediyor bu nedenle araştırıyor. Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Taaruz'u kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde resmi tatil olarak sayılmaktadır bu nedenle ise çoğu kurum ve iş yeri resmi tatil kapmasından çalışmıyor. Vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos döviz büroları açık mı? 30 Ağustos'ta döviz büroları çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Döviz bürolar borsa ile birlikte çalıştığı ve borsaların 30 Ağustos'ta kapalı olması nedeniyle 30 Ağustos Salı günü döviz borsaları da kapalı olacak. İşlem yapmak isteyenler 31 Ağustos'ta yapabilecek. Döviz bürolarının normal mesai saatleri ise sabah saat 09:0 ile 22:00 arasıdır.

30 AĞUSTOS KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kendi isteğine bağlı olarak kapalı olan kuyumcular olabilir ama mağazalar açık olduğu için kuyumcular da 30 Ağustos Salı günü açık olacak.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.

30 AĞUSTOS YARIN BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

29 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

29 Ağustos'un resmi tatil kapsamına girmemesi nedeniyle 29 Ağustos Salı günü açık olacaktır.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 OcakCumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi