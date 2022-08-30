Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle birçok vatandaş 30 Ağustos'da EFT Oluyor mu? ve Bugün EFT Olur mu? Sorularını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'da EFT Oluyor mu? Bugün EFT Olur mu? 30 Ağustos'da Para nasıl gönderebilirim?

Birçok kişi tarafından merak edilen ve sık sık araştırılan konular arasında yer alan 30 Ağustos'da EFTve Oluyor mu? Bugün EFT Olur mu? Sorularını sizler için yanıtladık. Birçok kişi tarafından merak edilen bu konu, 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle kafalarda karışıklık yaratabiliyor. Peki, 30 Ağustos'da EFT Oluyor mu? Bugün EFT Olur mu? 30 Ağustos'da Para nasıl gönderebilirim?

30 AĞUSTOS'DA EFT OLUR MU?

30 Ağustos Salı günü yapılacak olan EFT işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ağustos Çarşamba günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.

FAST NEDİR?

Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

FAST PARA LİMİTİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın, 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde üst limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

8 Ocak 2021'de yürürlüğe giren sistemle 9 milyon anlık ödeme yapıldığı belirtilirken ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı açıklandı.