30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı?

30 Ağustos günü Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan resmi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı?

ZAFER BAYRAMI (30 AĞUSTOS) RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos bu yıl cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan günler arasında yer almaktadır.

1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS CUMA TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

30 Ağustos günü Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan resmi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor.

Resmi tatil sonrası yani 2 Eylül Pazartesi günü devlet daireleri hizmet vermeye devam edecek.