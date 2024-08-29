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30 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!

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Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Ağustos Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 30 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 30 Ağustos Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

30 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ

30 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!

Osman Demir
Osman Demir
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