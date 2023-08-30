30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İETT, metrobüs, metro, marmaray hattında seyahat edecek olan vatandaşlar için akbillerin ücretsiz olup olmadığı konusu gündemde. Detaylar haberimizde...

30 Ağustos Zafer Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün akbiller ücretsiz mi merak konusu oldu. 30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alması sebebiyle kamu ve özel kurumlar bugün tatildir. Tatil günü seyahat edecek vatandaşlar tarafından metrobüs, marmaray, metro, vapur ücretsiz mi araştırılmaktadır. Peki, 30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı İETT, metrobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? Bugün akbiller ücretsiz mi? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."