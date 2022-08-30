30 Ağustos bugün resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Salı (bugün) yarım gün mü tam gün mü tatil?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda merak edilen konulardan birisi de resmi tatil olup olmadığıdır. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Salı (bugün) yarım gün mü tam gün mü tatil? İşte detaylar...

30 Ağustos resmi tatil günü mü merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda araştırılan konular arasında ise 30 Ağustos resmi tatil mi? sorusu yer alıyor. 30 Ağustos günü resmi tatil mi? sorusunu özellikler çalışan vatandaşlar merak ediyor. Peki 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2022 yılı resmi tatiller vatandaşlar ve özellikle çalışanlar tarafından merakla takip ediliyor ve iznini bu tarihlere göre denk getiriyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ!

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Ne geçmişte bu toprakları işgal etmeye izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bize bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'ran rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer olduğunu karasularımıza karşı atılmaya çalışılan adımlarla bir kez daha anlıyoruz. Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı savunan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 AĞUSTOS 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2022 bugün yani Salı gününe denk gelmektedir. Bugün resmi tatil günüdür.