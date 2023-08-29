Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. Peki, 30 Ağustos borsa tatil mi? 30 Ağustos'ta borsa çalışıyor mu?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. Arama motorlarında ise 30 Ağustos borsa tatil mi? 30 Ağustos'ta borsa çalışıyor mu? soruları aratıldı.

BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacaktır.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo şirketleri 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak.

29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öncesi olan 29 Ağustos günü kargolar normal mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması sebebiyle noterler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Perşembe günü normal mesai saatlerine devam edecektir.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene hafta içi Çarşamba gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Çarşamba günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır. 31 Ağustos Perşembe günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIYOR MU?

30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan eft işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Perşembe günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.