30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu?

Yatırımcılar tarafından 30 Ağustos borsa açık mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos günü borsa işlemlerine devam etmek isteyen birçok kişi 30 Ağustos borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırmakta. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 30 Ağustosgünü kapalı olacaktır.

Borsa İstanbul resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık olmayacak.

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