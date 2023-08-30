30 Ağustos nedeniyle borsanın durumu merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı? Bugün borsa açık mı, kapalımı? 30 Ağustos Borsada işlem yapılıyor mu?

30 Ağustos borsa açık mı? Sorusu, 30 Ağustos tarihinin gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında.30 Ağustos Borsa açık mı? Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı? Bugün borsa açık mı, kapalımı? 30 Ağustos Borsada işlem yapılıyor mu?

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacaktır. Buna göre bugün borsa İstanbula kapalatı olacaktır.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

Her yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene hafta içi Çarşamba gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Çarşamba günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır. 31 Ağustos Perşembe günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.