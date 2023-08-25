Yatırımcılar tarafından 30 Ağustos borsa açık mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos günü borsa işlemlerine devam etmek isteyen birçok kişi 30 Ağustos borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırmakta. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı? 30 Ağustos günü borsada işlem yapılacak mı, kapalı mı olacak? 30 Ağustos borsa İstanbul çalışma saatleri!

30 Ağustos borsa açık mı? Sorusu, 30 Ağustos günü borsa da işlem yapmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı? 30 Ağustos günü borsada işlem yapılacak mı, kapalı mı olacak? 30 Ağustos borsa İstanbul çalışma saatleri!

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacaktır. Ayrıca Borsa İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2023 Çarşamba 30 Ağustos 2023 Çarşamba seans yapılmayacaktır.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

• Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

• Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

• Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

• Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

• Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

• Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

• Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

• Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

• Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

• Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15