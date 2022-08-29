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30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

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30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta bankaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

Zafer Bayramı sebebiyle birçok vatandaş 30 Ağustos'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar resmi tatil olacak. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.

29 Ağustos 2022 Pazartesi günü bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Salı günü EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ulaştırabilecekler. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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