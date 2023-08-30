30 Ağustos tarihinin resmi bayram olması nedeniyle birçok vatandaş 30 Ağustos tarihinde bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmakta. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Bankalar bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos bankalar açık mı? Sorusu, 30 Ağustos tarihinin gelmesinin ardından bankada işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün 30 Ağustos olması nedeniyle birçok vatandaş bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Banka üzerinden farklı işlem yapmak isteyenler, farklı bankaların durumunu araştırıyor. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? Bankalar bugün çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene hafta içi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Çarşamba günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır. 31 Ağustos Perşembe günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Buna göre bugün 30 Ağustos'ta bankalar kapalıdır.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIYOR MU?

30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan EFT işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ağustos Perşembe günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.