30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos AVM çalışma saatleri de bu özel günü fırsat bilip dışarı çıkan kişiler tarafından merak ediliyor. Her yıl 30 Ağustos tarihinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak amacıyla birçok etkinlik ve tören düzenleniyor.30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak?

30 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. 30 Ağustos Cuma günü AVM çalışma saatleri kendi içerisinde değişiklik göstermektedir. Birçok AVM saat 10.00'da açılmakta ve saat 22.00'de kapanmaktadır.

30 AĞUSTOS 2024'TE AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

2024 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler, genel olarak saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak ve saat 22.00'de kapanacaktır. Ancak bu saatler, AVM'nin bulunduğu bölgeye ve AVM yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi düşündüğünüz AVM'nin resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden çalışma saatlerini kontrol edebilirsiniz.