Üye Girişi
Haberler

30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos AVM çalışma saatleri de bu özel günü fırsat bilip dışarı çıkan kişiler tarafından merak ediliyor. Her yıl 30 Ağustos tarihinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak amacıyla birçok etkinlik ve tören düzenleniyor.30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak?

30 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. 30 Ağustos Cuma günü AVM çalışma saatleri kendi içerisinde değişiklik göstermektedir. Birçok AVM saat 10.00'da açılmakta ve saat 22.00'de kapanmaktadır.

30 AĞUSTOS 2024'TE AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

2024 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler, genel olarak saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak ve saat 22.00'de kapanacaktır. Ancak bu saatler, AVM'nin bulunduğu bölgeye ve AVM yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi düşündüğünüz AVM'nin resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden çalışma saatlerini kontrol edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Alışveriş Gündem Gündem Yaşam Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Seyhan, Çukurova 29-30 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title