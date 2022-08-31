Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Athena grubunun konser afişini paylaşması sonrasında Athena sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 30 Ağustos Athena olayı nedir? Athena olayı ne? soruları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS ATHENA OLAYI NEDİR?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 30 Ağustos dolayısıyla konser verecek olan Athena grubunun konser afişini Twitter hesabından paylaşarak "30 Ağustos'u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden 'Kültürel olarak biz yendik' diyordur." ifadelerini kullandı. Tarhan, attığı tweete çok sayıda yorum ve uyarı gelmesi üzerine paylaşımını sildi.

ATHENA OLAYI NE?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Athena grubunun konseri devam ederken sahneye gelerek, "Başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Gökhan Bey'e hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.